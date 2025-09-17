Bajo las directrices del presidente, Emiratos Árabes Unidos realizan evacuación médica urgente de 119 pacientes y familiares desde Gaza

ABU DABI, 17 de septiembre de 2025 (WAM) – En cooperación con la Organización Mundial de la Salud (OMS), Emiratos Árabes Unidos llevó a cabo un nuevo vuelo de evacuación médica que trasladó a 119 pacientes y heridos, junto con sus familiares, desde la Franja de Gaza. El vuelo partió del aeropuerto Ramon, en Israel, a través del paso de Karam Abu Salem.

Hasta la fecha, EAU ha evacuado a 2.904 pacientes y familiares para proporcionarles tratamiento médico desde el inicio de la crisis humanitaria.

La última evacuación médica se realizó bajo las directrices del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en el marco de la iniciativa para ofrecer tratamiento a 1.000 niños palestinos heridos y a 1.000 pacientes con cáncer en hospitales del país. La operación refleja el compromiso constante de EAU de aliviar el sufrimiento de la población civil en Gaza, garantizar atención médica esencial y mitigar las graves consecuencias de esta crisis.

En este sentido, Sultan Mohammed Al Shamsi, viceministro de Asuntos Exteriores para Desarrollo y Organizaciones Internacionales y vicepresidente de la Agencia de Ayuda de EAU, subrayó la dedicación permanente del país a proporcionar una respuesta humanitaria rápida, incluido el traslado urgente de pacientes y heridos desde Gaza. Señaló que estas medidas demuestran el apoyo firme y de larga data de EAU al pueblo palestino y su compromiso de acompañarlo en emergencias y momentos críticos, como parte de sus esfuerzos internacionales para promover una pronta recuperación, aliviar el sufrimiento de las poblaciones afectadas por crisis y conflictos y avanzar hacia la estabilidad global.

Al Shamsi destacó además la coordinación de EAU con organizaciones internacionales, en particular la OMS y las autoridades competentes, para garantizar la transferencia inmediata de los casos más graves a hospitales del país, donde reciben tratamiento adecuado. Recordó que EAU ofrece servicios de salud, educación y apoyo cultural a todos los pacientes y familiares acogidos en la Emirates Humanitarian City (EHC), contribuyendo a mitigar con rapidez los efectos de esta crisis, especialmente para pacientes, niños, personas mayores y mujeres.

El viceministro afirmó asimismo que EAU continúa proporcionando servicios de salud, medicamentos y suministros médicos en el buque hospital anclado frente a la costa de El Arish, en Egipto, así como en el hospital de campaña en el sur de Gaza.

Como parte de sus planes de respuesta urgente, EAU mantiene destacados esfuerzos humanitarios y firmes iniciativas, en cooperación con organismos de la ONU y socios internacionales, para reducir los efectos catastróficos de la crisis en curso y aliviar el sufrimiento humanitario de la población de la Franja de Gaza.