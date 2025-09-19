El presidente de Emiratos llega a Georgia en visita oficial

TIFLIS, 19 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, llegó a la capital georgiana, Tiflis, en el marco de una visita oficial.

A su llegada al aeropuerto internacional Shota Rustaveli de Tiflis, fue recibido por el primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze.

En el aeródromo se celebró una ceremonia oficial de bienvenida en la que se interpretaron los himnos nacionales de Emiratos y Georgia.

El presidente estuvo acompañado por una delegación integrada, entre otros, por el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohamed bin Hamad bin Tahnun Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos; así como varios ministros y altos cargos.