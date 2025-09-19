El príncipe heredero de Abu Dabi se reúne con miembros del Parlamento japonés y de la Sociedad EAU–Japón

OSAKA (Japón), 19 de septiembre de 2025 (WAM) — El jeque Jalid bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi, se reunió con parlamentarios japoneses y representantes de la Sociedad EAU–Japón, así como con responsables de varias empresas niponas, al margen de las celebraciones del Día de Emiratos en la Expo 2025 de Osaka.

El príncipe heredero expresó su agradecimiento por su participación en los actos, señalando que su presencia refleja la profundidad de la amistad y la asociación entre ambos países y la solidez de sus estrechos vínculos.

Durante el encuentro, Jalid bin Mohamed reafirmó el compromiso de Emiratos de seguir reforzando la cooperación con Japón en áreas clave de interés común, de manera que sirva a los intereses compartidos de los dos países y responda a las aspiraciones de sus pueblos de mayor progreso y prosperidad.

Los parlamentarios, representantes de la Sociedad EAU–Japón y líderes empresariales japoneses elogiaron la participación emiratí en la Expo de Osaka, destacaron las innovaciones avanzadas del pabellón y las secciones dedicadas a mostrar el rico patrimonio del país, y expresaron su interés en ampliar las vías de colaboración con Emiratos en distintos sectores.

El encuentro concluyó con una foto conmemorativa en la que participaron el príncipe heredero, la delegación japonesa, los organizadores del evento y el equipo del pabellón emiratí.