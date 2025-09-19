El presidente de Emiratos se reúne con el presidente honorario del partido gobernante Sueño Georgiano

TIFLIS, 19 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se reunió con Bidzina Ivanishvili, presidente honorario del partido gobernante Sueño Georgiano, en el marco de su visita oficial a Georgia. En el encuentro también participó el primer ministro georgiano, Irakli Kobajidze.

La reunión, celebrada en la residencia de Ivanishvili, abordó las vías para reforzar las relaciones bilaterales en apoyo al desarrollo compartido.

El jeque Mohamed expresó su satisfacción por visitar Georgia y destacó el crecimiento continuo de los vínculos entre Emiratos y el país caucásico desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1992, especialmente en sectores orientados al desarrollo.

Subrayó que Georgia es un socio clave para Emiratos en la región del Cáucaso y reafirmó el compromiso emiratí de ampliar sus asociaciones en la zona para promover el crecimiento, la estabilidad y la prosperidad compartidas.

Por su parte, Ivanishvili dio la bienvenida al presidente emiratí y elogió la solidez de las relaciones entre ambos países, resaltando la importancia de la visita para impulsar la cooperación en beneficio de los dos pueblos.

A la reunión asistieron también los miembros de la delegación que acompaña al presidente de Emiratos en su visita a Georgia.