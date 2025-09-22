Emiratos envía ayuda médica urgente a Botsuana

ABU DABI, 22 de septiembre de 2025 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos ha enviado un avión de socorro urgente con 96 toneladas de suministros médicos a Botsuana, tras la declaración de una emergencia sanitaria por la escasez de insumos esenciales.

La asistencia forma parte de las iniciativas humanitarias globales de Emiratos, destinadas a garantizar la recuperación temprana y la estabilidad.

La ayuda incluía un paquete de medicamentos para enfermedades crónicas, así como suministros médicos básicos como vendas, suturas y el instrumental quirúrgico necesario.

El doctor Tareq Ahmed Al Ameri, presidente de la Agencia de Ayuda de Emiratos, señaló: «El envío de ayuda médica a Botsuana se enmarca en el papel humanitario global de Emiratos, que responde con rapidez a las crisis sanitarias, refuerza los sistemas de salud de países africanos amigos y mejora su capacidad para contener la propagación de epidemias y enfermedades infecciosas».

Añadió que «la asistencia médica emiratí contribuirá a reforzar las existencias de medicamentos y suministros esenciales para operaciones quirúrgicas, al tiempo que aumentará la capacidad del sector sanitario para ofrecer servicios médicos a una amplia parte de la población que depende directamente del sistema público de salud, especialmente niños, mujeres y ancianos».