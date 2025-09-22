Los activos brutos de la banca emiratí suben un 1% y alcanzan los 5,024 billones de dirhams en julio de 2025

ABU DABI, 22 de septiembre de 2025 (WAM) – El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) anunció un aumento del agregado monetario M1 del 0,3%, al pasar de 1,026 billones de dirhams a finales de junio de 2025 a 1,029 billones a finales de julio. El incremento se debió a un alza de 6.800 millones en los depósitos monetarios, que compensó la caída de 3.500 millones en la moneda en circulación fuera de los bancos, según el informe Monetary & Banking Developments – July 2025 publicado este lunes por la autoridad monetaria.

El agregado M2 creció un 0,6%, hasta 2,546 billones de dirhams al cierre de julio, frente a 2,531 billones un mes antes. El repunte obedeció al alza del M1 y al incremento de 12.400 millones en los depósitos cuasimonetarios.

En consecuencia, el agregado M3 también aumentó un 0,8%, hasta 3,022 billones de dirhams, frente a 2,997 billones en junio. El crecimiento se apoyó en el avance del M2 y en el aumento de 8.900 millones de los depósitos gubernamentales.

La base monetaria se incrementó un 0,5%, hasta 864.000 millones de dirhams. El aumento estuvo impulsado por el crecimiento del 44,5% en las cuentas corrientes y depósitos a un día de los bancos en el CBUAE y por el repunte del 12,9% en los bonos monetarios y certificados islámicos de depósito. Estas alzas compensaron la caída del 2,6% en la moneda emitida y del 24,9% en las reservas.

Los activos brutos de los bancos crecieron un 1%, de 4,973 billones de dirhams en junio a 5,024 billones en julio de 2025.

El crédito bruto avanzó un 1,4%, hasta 2,366 billones, frente a 2,334 billones en junio, debido al aumento combinado del crédito interno (21.000 millones) y del crédito exterior (10.900 millones). El alza del crédito interno se debió a los incrementos dirigidos al sector público (5,2%), a las entidades gubernamentales (1,5%), al sector privado (0,5%) y a las instituciones financieras no bancarias (2,5%).

Los depósitos bancarios aumentaron un 1,1%, hasta 3,080 billones de dirhams a finales de julio. El crecimiento respondió tanto al aumento de los depósitos de residentes (1,1%, hasta 2,820 billones) como de no residentes (1%, hasta 259.700 millones).

Dentro de los depósitos de residentes, los del sector público crecieron un 2,9%, los de entidades vinculadas al Gobierno un 5% y los del sector privado un 0,7%, mientras que los de instituciones financieras no bancarias descendieron un 11,1%.