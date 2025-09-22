El UFC 321 en Abu Dabi suma tres duelos internacionales a un cartel estelar

ABU DABI, 22 de septiembre de 2025 (WAM) – A medida que se acerca el UFC 321: Aspinall vs Gane, crece la expectación. Los organizadores anunciaron la incorporación de tres combates más a la velada que se celebrará el 25 de octubre en el Etihad Arena.

El evento, encabezado por la primera defensa del título de peso pesado de Tom Aspinall frente a Ciryl Gane, contará así con un cartel aún más completo de competición de élite.

El británico Nathaniel “The Prospect” Wood se enfrentará al mexicano José Miguel Delgado en un combate de peso pluma de alto voltaje. Wood, que dio el salto con éxito desde el peso gallo, se ha consolidado como uno de los luchadores más versátiles y respetados de la división, con victorias ante golpeadores potentes y grapplers de nivel. Una victoria en Abu Dabi reforzaría su candidatura para entrar en el ‘top 15’ y confirmaría su condición de aspirante peligroso en la categoría.

Delgado, por su parte, llega con solo una derrota en su historial, una ventaja de tamaño y un estilo agresivo que lo han convertido en un talento a seguir. El duelo con Wood supone la prueba más dura de su carrera, pero un triunfo lo situaría de lleno entre las fuerzas emergentes del peso pluma.

En el peso ligero, el polaco Mateusz Rebecki se medirá al eslovaco Ľudovít “Mr Highlight” Klein en un combate señalado como posible Fight of the Night. Rebecki, surgido del Contender Series, es conocido por su presión constante y su peligroso juego de sumisión. Su paso por la UFC ha mostrado altibajos dramáticos, desde derrotas por nocaut hasta actuaciones premiadas que evidenciaron su dureza y resistencia.

Klein, mientras tanto, busca recuperarse tras caer frente a Mateusz Gamrot, una derrota que cortó su racha de siete victorias consecutivas. Conocido por su boxeo zurdo, su striking creativo y su poder de nocaut, sigue siendo una de las amenazas más dinámicas de la división. El choque entre la presión y el grappling de Rebecki frente a la velocidad y pegada de Klein podría agitar la categoría ligera, con un triunfo en Abu Dabi que impulsaría a cualquiera hacia el ‘top 15’.

El palestino Abdul-Kareem “Pride of Palestine” Al-Selwady regresa a Abu Dabi para enfrentarse al brasileño Matheus Camilo. Ambos buscan su primera victoria en la UFC, lo que eleva las apuestas de este duelo. Al-Selwady, antiguo campeón en Desert Force y Brave CF, no compite desde su derrota en 2024 frente a Loik Radzhabov. Conocido por su corazón y experiencia, aspira a firmar una actuación convincente ante un público previsiblemente entregado en Abu Dabi.

Camilo, que perdió en su debut en la UFC a comienzos de año, también llega con la urgencia de sumar su primera victoria en la organización. El combate promete carga emocional y consecuencias decisivas para la trayectoria de ambos.

Con Aspinall vs Gane como plato fuerte, Virna Jandiroba contra Mackenzie Dern disputando el título vacante del peso paja femenino y ahora tres enfrentamientos añadidos, el UFC 321 se perfila como una noche de acción de primer nivel que añadirá un nuevo capítulo a la creciente tradición de Abu Dabi en los deportes de combate.