El presidente presenta sus condolencias por el fallecimiento de la madre del general Ahmed Al Raisi

ABU DABI, 22 de septiembre de 2025 (WAM) – El presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presentó sus condolencias por el fallecimiento de la madre del general de división doctor Ahmed Naser Al Raisi.

Durante su visita a la maŷlis de duelo en Abu Dabi, Al Nahyan expresó sus más sinceras simpatías a la familia y elevó una oración para que Dios conceda su misericordia a la difunta y otorgue fortaleza y consuelo a sus seres queridos.

Acompañaron al presidente el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales, así como varios altos cargos.