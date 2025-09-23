Abdullah bin Zayed se reúne en Nueva York con varios ministros de Exteriores

NUEVA YORK, 23 de septiembre de 2025 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, mantuvo en Nueva York reuniones separadas con varios ministros de Exteriores de países participantes en el 80.º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

El jeque Abdullah se entrevistó con Gerardo Werthein, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina; Justin Tkachenko, ministro de Exteriores de Papúa Nueva Guinea; Carlos Ramiro Martínez, ministro de Exteriores de Guatemala; Maka Botchorishvili, ministra de Exteriores de Georgia; Alexandra Hill Tinoco, ministra de Exteriores de El Salvador; y Workneh Gebeyehu, secretario ejecutivo de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD).

Los encuentros abordaron los principales asuntos de la agenda de la Asamblea General, así como la cooperación en el marco de los organismos internacionales en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Las conversaciones también exploraron vías para impulsar la cooperación bilateral y ampliar las asociaciones en ámbitos diversos como economía, comercio, inversión, educación, seguridad alimentaria, sanidad, cultura, tecnología, energías renovables y acción climática.

El jeque Abdullah subrayó el interés de Emiratos en promover una cooperación global constructiva y una acción multilateral eficaz para afrontar retos comunes, consolidar la paz y la estabilidad en las sociedades y lograr un desarrollo sostenible para los pueblos.

Los debates incluyeron además los acontecimientos regionales e internacionales actuales, en particular la situación en Oriente Próximo y sus repercusiones en la paz y la seguridad internacionales.

El jeque Abdullah se reunió asimismo con Cindy McCain, directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, con quien examinó formas de reforzar la cooperación y la coordinación entre Emiratos y el organismo a la luz de los desafíos humanitarios que afrontan varias regiones del mundo.

En las reuniones también participaron Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para la Cooperación Internacional; el jeque Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado; el doctor Sultán bin Saif Al Neyadi, ministro de Estado para Asuntos de la Juventud; Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado; Sultán Mohammed Al Shamsi, viceministro de Asuntos Exteriores para Desarrollo y Organismos Internacionales y vicepresidente de la Agencia de Ayuda de Emiratos; y el embajador Mohamed Abushahab, representante permanente de Emiratos Árabes Unidos ante Naciones Unidas.