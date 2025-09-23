La escuela Abu Dhabi Royal Equestrian Arts abrirá en noviembre de 2025

ABU DABI, 23 de septiembre de 2025 (WAM) – Por directrices del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, la escuela Abu Dhabi Royal Equestrian Arts (ADREA) abrirá sus puertas en noviembre de 2025 en la isla de Jubail, en Abu Dabi.

La inauguración supondrá la apertura de la quinta escuela del mundo dedicada al arte de la equitación clásica, que se unirá a las históricas instituciones de Austria, España, Portugal y Francia.

Con una extensión de 65.000 metros cuadrados, ADREA está concebida como un entorno plenamente integrado para la preservación, la representación y la enseñanza de la tradición de la haute école ecuestre. Cada elemento del complejo refleja una filosofía centrada en el caballo, desde el diseño de las instalaciones hasta las metodologías de entrenamiento, garantizando los más altos estándares de comodidad, cuidado y armonía entre jinete y caballo.

ADREA contará con una pista cubierta climatizada con capacidad para 1.200 espectadores. También dispondrá de 60 establos con aire acondicionado y sistemas avanzados de monitorización, un centro veterinario y una clínica de rehabilitación, así como pistas de entrenamiento y recorridos sombreados que ofrecen un entorno óptimo tanto para caballos como para jinetes.

El recinto incluirá asimismo espacios culturales, educativos y artesanales destinados a salvaguardar el conocimiento y transmitirlo a las próximas generaciones. La Galería Furussiya presentará una cuidada colección de piezas raras que trazan la historia de la equitación a lo largo de distintas civilizaciones y siglos.

La escuela albergará además una de las bibliotecas ecuestres más extensas del mundo, con más de 10.000 volúmenes para inspirar el estudio y la imaginación. El primer taller de guarnicionería ecuestre de Emiratos también revivirá y perfeccionará la artesanía al más alto nivel.

La educación será la piedra angular de ADREA, desde la Academia Junior hasta el programa de Grado de Jinete de cuatro años. Acogiendo a jóvenes jinetes, incluidos Niños con Determinación, ADREA ofrecerá itinerarios acreditados que abarcan todas las etapas de formación. Cada programa formará a una nueva generación dentro de una filosofía de disciplina, perseverancia y arte.