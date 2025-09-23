Informes internacionales: el sector inmobiliario, motor clave del crecimiento económico en Emiratos

ABU DABI, 23 de septiembre de 2025 (WAM) – El sector inmobiliario de Emiratos Árabes Unidos ha consolidado su posición como uno de los principales motores del crecimiento económico, respaldado por la creciente confianza de inversores locales e internacionales en los fundamentos de la economía y en un marco legislativo flexible, al tiempo que sigue lanzando nuevos proyectos de desarrollo que atraen inversión extranjera en distintos segmentos del mercado.

De acuerdo con los últimos informes internacionales, el sector inmobiliario emiratí mantiene en 2025 su impulso al alza, impulsado por el aumento de la inversión extranjera directa, la expansión de proyectos sobre plano, la estabilidad del mercado de alquiler y las iniciativas gubernamentales orientadas a promover la innovación y reforzar el atractivo inversor del mercado local.

Un informe reciente de JLL reveló que las propiedades sobre plano dominaron las transacciones de compraventa tanto en Dubái como en Abu Dabi durante el primer semestre del año, gracias al lanzamiento de nuevos proyectos y a la fuerte actividad en el mercado secundario. Esto llevó a niveles récord de operaciones: las ventas inmobiliarias en Dubái alcanzaron los 153.700 millones de dirhams en el segundo trimestre, un 44,5% más interanual, mientras que los precios medios de venta en Abu Dabi subieron un 12,1% en el mismo periodo.

El informe confirmó el crecimiento sostenido de las propiedades sobre plano, respaldado por nuevos lanzamientos, con unas 32.400 unidades residenciales en construcción en Abu Dabi y Dubái durante el segundo semestre de 2025, reflejo de la fuerte demanda de inversores y compradores y de la capacidad del mercado para responder a las crecientes necesidades de vivienda.

Asimismo, destacó que el mercado de alquiler en Abu Dabi y Dubái se mantuvo estable, con inquilinos que prefirieron renovar sus contratos existentes. Esto contribuyó a un aumento interanual del 9,4% en los contratos de arrendamiento en Abu Dabi en el segundo trimestre, mientras que Dubái registró un incremento del 11,5% en el total de alquileres residenciales.

En cuanto a las ventas, Abu Dabi registró un aumento del 9,1% en las transacciones totales, con un notable crecimiento del 32,6% en el mercado secundario. Por su parte, Dubái mantuvo un crecimiento anual del 22,8% en las ventas totales, apoyado en los lanzamientos continuos sobre plano y en un alza del 17,1% en las operaciones del mercado secundario.

En el segmento de oficinas, Abu Dabi incrementó su oferta en 78.000 metros cuadrados en el segundo trimestre, hasta alcanzar los 4,6 millones de metros cuadrados, con otros 66.000 previstos para finales de año. En Dubái, se añadieron 24.000 metros cuadrados, elevando el total a 9,3 millones, mientras que en 2026 se prevé la entrega de una nueva ola de oficinas premium en el Dubai International Financial Centre, que sumará 264.000 metros cuadrados.

En paralelo, un informe de Statista proyectó que el mercado inmobiliario emiratí alcanzará los 693.530 millones de dólares a finales de 2025, con el segmento residencial a la cabeza, valorado en 401.810 millones. El sector registrará, según las estimaciones, una tasa de crecimiento anual del 2,28% hasta 2029, cuando alcanzará los 759.040 millones de dólares. El mercado continúa atrayendo un creciente interés de grandes patrimonios en busca de propiedades de lujo, lo que refuerza el estatus del país como destino global de inversión.

En la misma línea, un informe de Mordor Intelligence valoró el mercado de servicios inmobiliarios en Emiratos en 18.450 millones de dólares en 2025, con una expansión prevista hasta 24.750 millones en 2030, a una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,05%. Este avance refleja la resiliencia del sector, impulsada por la mayor inversión extranjera, la creciente demanda de activos logísticos y la expansión de centros de datos y proyectos de vivienda de alta gama.

El informe también proyectó que Ras al Jaima registrará la mayor tasa de crecimiento en los próximos años, lo que pone de relieve la diversidad de oportunidades de inversión y la expansión de la actividad inmobiliaria en todos los emiratos.