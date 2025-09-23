Hazza bin Zayed presenta sus condolencias a Ahmed Naser Al Raisi por el fallecimiento de su madre

ABU DABI, 23 de septiembre de 2025 (WAM) – El jeque Hazza bin Zayed Al Nahyan, representante del Gobernante en la región de Al Ain, presentó sus condolencias por el fallecimiento de Aisha bint Hamad bin Ali Al Aryani, viuda del difunto Naser bin Ahmed Al Raisi y madre del general de división doctor Ahmed Naser Al Raisi, así como de Khalid, Saqr y Abdulaziz bin Naser Al Raisi.

El jeque Hazza acudió al maŷlis de duelo celebrado en Majlis Al Bateen, en Abu Dabi, donde transmitió a la familia sus más sentidas simpatías por la pérdida y les deseó fortaleza y consuelo.