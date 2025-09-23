El presidente de Emiratos y Mohammed bin Rashid abordan las prioridades nacionales

ABU DABI, 23 de septiembre de 2025 (WAM) – El presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió al jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái, en presencia del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial.

Durante el encuentro, celebrado en el palacio de Qasr Al Bahr, en Abu Dabi, los lideres intercambiaron saludos y conversaron cordialmente con los invitados al majlis.

Ambos dirigentes trataron un abanico de prioridades nacionales, con especial atención a las iniciativas en materia de educación, sanidad, bienestar familiar e identidad nacional, ámbitos centrales en la visión a largo plazo de Emiratos para garantizar un progreso y un desarrollo continuados.

A la reunión asistieron también el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi; el jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del Gobernante en la región de Al Dhafra; el jeque Saif bin Mohamed Al Nahyan; el jeque Surour bin Mohamed Al Nahyan; el teniente general, el jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro del Interior; el jeque Hamed bin Zayed Al Nahyan; el jeque Khalid bin Zayed Al Nahyan, presidente de la Organización Zayed para Personas con Determinación; el jeque doctor Sultán bin Khalifa Al Nahyan, asesor del presidente; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos de Desarrollo y de los Mártires; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; el jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente de la Autoridad de Aviación Civil de Dubái, de los Aeropuertos de Dubái y presidente y consejero delegado de Emirates Airline & Group; el jeque Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro de Tolerancia y Convivencia; y el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente, además de varios jeques, altos cargos, invitados y ciudadanos emiratíes.