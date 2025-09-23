Khaled bin Mohamed bin Zayed presenta sus condolencias por el fallecimiento de Sultán bin Khalid bin Mohammed Al Qasimi

SHARJAH, 23 de septiembre de 2025 (WAM) – El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, presentó sus condolencias al jeque Faisal bin Khalid bin Mohammed Al Qasimi por el fallecimiento de su hermano, el jeque Sultán bin Khalid bin Mohammed Al Qasimi.

El jeque Khaled acudió al maŷlis de duelo, celebrado en la residencia del jeque Faisal bin Khalid bin Mohammed Al Qasimi en la zona de Al Ramla, en Sharjah, donde transmitió sus más sentidas simpatías a la familia del difunto y a toda la familia Al Qasimi, deseándoles fortaleza y consuelo.