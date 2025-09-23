El presidente de Emiratos recibe a una delegación del Parlamento Árabe

ABU DABI, 23 de septiembre de 2025 (WAM) – El presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió en el palacio de Qasr Al Bahr, en Abu Dabi, a una delegación del Parlamento Árabe encabezada por su presidente, Mohammed Ahmed Al Yamahi.

Las conversaciones se centraron en el papel esencial del Parlamento Árabe para reforzar la solidaridad y la cooperación entre los órganos legislativos árabes en apoyo de las aspiraciones de sus pueblos a la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad. La reunión abordó también los esfuerzos para coordinar posturas en defensa de las causas árabes en foros regionales e internacionales y la importancia de impulsar la diplomacia parlamentaria frente a los retos actuales del mundo árabe.

Los miembros de la delegación expresaron su agradecimiento al jeque Mohamed bin Zayed por su apoyo constante a las causas árabes y por su liderazgo en la promoción de iniciativas conjuntas en diversos ámbitos, especialmente en el plano parlamentario, al servicio de los intereses colectivos de las naciones árabes.

A la reunión asistieron asimismo el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi; el jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del Gobernante en la región de Al Dhafra; el jeque Saif bin Mohamed Al Nahyan; el jeque Surour bin Mohamed Al Nahyan; el teniente general, el jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro del Interior; el jeque Hamed bin Zayed Al Nahyan; el jeque Khalid bin Zayed Al Nahyan, presidente de la Organización Zayed para Personas con Determinación; el jeque doctor Sultán bin Khalifa Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos de Desarrollo y de los Mártires; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; el jeque Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro de Tolerancia y Convivencia; y el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente, junto con varios jeques, altos cargos, invitados y ciudadanos emiratíes.