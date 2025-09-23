El presidente de Emiratos y los vicepresidentes expresan sus condolencias al rey Salmán por el fallecimiento del gran muftí saudí

ABU DABI, 23 de septiembre de 2025 (WAM) – El presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un telegrama de condolencias al Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, el rey Salmán bin Abdulaziz Al Saud de Arabia Saudí, en el que expresó su más sentido pésame por el fallecimiento del jeque Abdulaziz bin Abdullah bin Mohammed Al Al-Sheikh, gran muftí del Reino y presidente del Consejo de Ulemas Mayores.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron también mensajes similares de condolencia al rey Salmán.