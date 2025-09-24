El mayor y más ecológico buque portavehículos del mundo realiza su primera escala en Yebel Ali

DUBÁI, 24 de septiembre de 2025 (WAM) – DP World dio la bienvenida en el puerto de Yebel Ali, por primera vez, al MV Höegh Sunrise, el mayor y más sostenible portavehículos del mundo.

El buque de la clase Aurora es el primero del sector del transporte marítimo de automóviles construido con un diseño preparado para cero emisiones de carbono, capaz de operar en el futuro con combustibles como amoníaco y metanol, lo que marca un nuevo estándar para el transporte marítimo sostenible de larga distancia.

Con capacidad para 9.100 automóviles, el navío reduce en un 58% las emisiones de carbono por vehículo transportado en comparación con el estándar actual de la industria. El Höegh Sunrise realizó su escala inaugural en el puerto de Yebel Ali procedente de Europa, transportando 1.200 vehículos.

Una ceremonia en el puerto conmemoró el acontecimiento, con la participación de Ahmed Badri, vicepresidente de Carga General y RoRo en DP World GCC, y de Atanu Maiti, responsable regional de Operaciones Comerciales de Höegh Autoliners para Oriente Medio, África, India y Europa.

Abdulla Bin Damithan, consejero delegado y director general de DP World GCC, declaró: «El Höegh Sunrise es un referente en transporte marítimo sostenible, y su llegada refuerza el papel de Dubái como centro mundial de la industria del automóvil. Al gestionar los mayores y más avanzados portavehículos, facilitamos la transición hacia cadenas de suministro más ecológicas, al tiempo que apoyamos a más de 940 empresas automotrices radicadas en Jafza».

Por su parte, Andreas Enger, consejero delegado de Höegh Autoliners, afirmó: «La clase Aurora está diseñada para acelerar la transición hacia el transporte marítimo sostenible. Asociarnos con puertos líderes como Yebel Ali es esencial para cumplir esa ambición, garantizando que nuestros clientes más concienciados con el carbono puedan trasladar su carga de forma fiable y con una menor huella ambiental».

DP World gestionó en Dubái un récord de 1,3 millones de vehículos en 2024, un 53,6% más que el año anterior, lo que subraya el creciente papel del emirato en el comercio mundial de automóviles. En agosto de este año, la compañía amplió su capacidad logística automotriz en Yebel Ali con la inauguración de un nuevo aparcamiento de 2,6 millones de pies cuadrados en la Terminal 4, y actualmente desarrolla el mayor mercado automotriz del mundo, que abarcará 20 millones de pies cuadrados.