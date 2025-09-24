El Comité de Presupuestos Generales aborda el borrador del presupuesto para el ejercicio fiscal de 2026

ABU DABI, 24 de septiembre de 2025 (WAM) – El Comité de Presupuestos Generales celebró su 14.ª reunión para debatir el borrador del presupuesto general de Emiratos Árabes Unidos correspondiente al ejercicio fiscal de 2026.

La sesión contó con la participación del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial; y del jeque Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primer vicegobernante de Dubái, viceprimer ministro y ministro de Finanzas.

También estuvieron presentes Mohamed bin Hadi Al Hussaini, ministro de Estado para Asuntos Financieros; Khaled Mohamed Balama Al Tameemi, gobernador del Banco Central de Emiratos (CBUAE); además de representantes de la Corte Presidencial y del Ministerio de Finanzas.

Durante la reunión, el comité abordó diversos temas, entre ellos el borrador del presupuesto general para 2026, como parte del plan presupuestario 2022-2026 y a la luz de las actualizaciones derivadas de las directrices fijadas en su 13.ª reunión, celebrada el 10 de julio de 2025, junto con las decisiones y recomendaciones correspondientes.

Tras la coordinación realizada por el Ministerio de Finanzas con todas las entidades federales, y de conformidad con las disposiciones del Decreto-Ley Federal n.º 26 de 2019 sobre Finanzas Públicas y sus enmiendas, el comité ordenó completar los procedimientos necesarios para la preparación del borrador del presupuesto federal de 2026, que posteriormente será remitido al Consejo de Ministros.

El comité también revisó los flujos de caja del Gobierno federal para 2025 en función de los ingresos reales recaudados hasta finales de agosto, así como las previsiones de ingresos generales para 2026, teniendo en cuenta la legislación fiscal actualizada y las proyecciones de ingresos esperados por parte de las entidades federales.

Asimismo, examinó la situación financiera del Gobierno federal en 2025, considerando los gastos e ingresos registrados desde el inicio del ejercicio hasta finales de agosto. Los indicadores mostraron un avance significativo en diversos sectores y actividades económicas del país.

El comité analizó además las solicitudes de las entidades federales para financiar proyectos estratégicos y emitió las directrices necesarias al respecto. También se revisaron los avances de los proyectos de capital y desarrollo aprobados y ejecutados en lo que va de 2025, de acuerdo con las políticas y procedimientos financieros vigentes.

El presupuesto federal constituye un pilar fundamental en el camino de desarrollo sostenible de Emiratos y responde a las directrices de la dirección del país para atender las necesidades de desarrollo y sociales de los próximos años. Diseñado con flexibilidad, está sujeto a una revisión continua para adaptarse a los cambios y garantizar los más altos niveles de eficiencia financiera en el Gobierno federal, al tiempo que impulsa la aspiración de Emiratos de situarse a la vanguardia mundial en finanzas públicas y desarrollo sostenible.

El comité elogió los esfuerzos del Ministerio de Finanzas en la actualización del borrador del presupuesto para 2026 y su eficaz coordinación con las entidades federales a lo largo de todo el proceso de preparación.

El Consejo de Ministros ya aprobó el presupuesto general para 2025, con ingresos y gastos estimados en 71.500 millones de dirhams cada uno, en línea con el principio de mantener el equilibrio entre los recursos financieros totales y el gasto público total.