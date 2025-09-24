El presidente de EAU recibe un mensaje escrito del presidente de Mauritania

ABU DABI, 24 de septiembre de 2025 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió un mensaje escrito de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, presidente de la República Islámica de Mauritania, sobre las relaciones bilaterales entre ambos países y las vías para reforzar la cooperación conjunta.

El mensaje fue recibido por el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, durante su encuentro en Qasr Al Watan, en Abu Dabi, con el primer ministro mauritano, El Moctar Ould Djay.

Las dos partes abordaron distintos aspectos de la cooperación bilateral y las formas de reforzarla en diversos ámbitos para servir a los intereses mutuos y promover el desarrollo sostenible en ambos países. Asimismo, intercambiaron puntos de vista sobre varias cuestiones y asuntos de interés común.