Foro de Liderazgo Mohammed bin Rashid: la visión de Mohammed bin Rashid impulsa el liderazgo global de Dubái

DUBÁI, 24 de septiembre de 2025 (WAM) – Una sesión plenaria del Foro de Liderazgo Mohammed bin Rashid puso de relieve el modelo de liderazgo del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái, y su papel en la transformación de la ciudad en la mejor del mundo.

La sesión, titulada Convertir la visión de Sheikh Mohammed bin Rashid en la mejor ciudad del mundo, analizó su filosofía como referente internacional en desarrollo de liderazgo. Los ponentes abordaron estrategias en ámbitos como la educación, la sanidad, el sector inmobiliario y los servicios urbanos.

Abdulla Mohammed Al Basti, secretario general del Consejo Ejecutivo de Dubái, afirmó que el modelo del jeque Mohammed se apoya en instituciones especializadas, una legislación flexible y una planificación integrada. Señaló que decisiones audaces e iniciativas como la agenda D33 han creado una cultura de competitividad e innovación que sigue impulsando la excelencia.

Marwan Ahmed bin Ghalita, director general del Ayuntamiento de Dubái, destacó que el capital humano está en el centro de la planificación proactiva del emirato, con un impacto global visible en la calidad de vida, las infraestructuras avanzadas y el atractivo inversor.

Aisha Miran, directora general de la Autoridad de Conocimiento y Desarrollo Humano, señaló que la estrategia E33 está rediseñando la trayectoria educativa de los alumnos para situar a Dubái entre las diez principales ciudades del mundo en educación y como un polo de atracción para estudiantes internacionales.

Omar Bushahab, director general del Departamento de Tierras de Dubái, afirmó que la felicidad de los ciudadanos es el pilar de la gobernanza, con decisiones transparentes basadas en datos, servicios digitales ágiles y el desarrollo del talento como ejes de la transformación del sector inmobiliario.

Amer Sharif, consejero delegado de Dubai Health y presidente de la Universidad de Medicina y Ciencias de la Salud Mohammed bin Rashid, subrayó que el sistema sanitario integrado del emirato respalda el Plan Dubái 2033, al combinar servicios clínicos, educación, investigación y filantropía.

El foro reunió a 1.000 líderes de los sectores público y privado para intercambiar buenas prácticas, impulsar la transformación y avanzar en la visión del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum de consolidar a Dubái como la mejor ciudad del mundo.