Space42 creará la primera Nube Soberana de Movilidad de Emiratos Árabes Unidos

ABU DABI, 24 de septiembre de 2025 (WAM) – Space42 anunció el desarrollo de la primera Nube Soberana de Movilidad de Emiratos Árabes Unidos, habilitada por la Soberana Nube Pública de Core42, que se apoya en Microsoft Azure.

El anuncio, realizado en paralelo al Congreso Mundial de Dubái (DWC), combina la experiencia de Space42 en movilidad con la suite de aplicaciones en la nube y logística de Microsoft. El proyecto acelerará el despliegue de soluciones de movilidad autónoma, garantizando al mismo tiempo que los datos permanezcan alojados de forma segura en el país y cumplan con la normativa nacional.

«Emiratos siempre ha estado a la vanguardia de la innovación tecnológica, y la movilidad autónoma no es una excepción», señaló Fan Zhu, vicepresidente sénior de Movilidad Autónoma de Space42. «Con la creación de la primera Nube Soberana de Movilidad del país, junto a Core42 y Microsoft, estamos fijando un estándar mundial para plataformas seguras y de confianza en sistemas de movilidad y autonomía».

Por su parte, Sherif Tawfik, director de alianzas para IA y Nube Soberana en Microsoft, afirmó: «Microsoft Azure proporciona la base segura y confiable que sustenta la Nube Soberana de Movilidad de Emiratos. En colaboración con G42, hemos logrado combinar residencia de datos de clase mundial, cumplimiento normativo y capacidades de computación confidencial con la plataforma de controles soberanos de Insight, asegurando que los sistemas de movilidad y autonomía en Emiratos se desarrollen sobre una infraestructura que cumple los más altos estándares de seguridad y confianza. Esta asociación establece un nuevo referente de soberanía de datos en la región».

La Nube Soberana de Movilidad ofrece a Emiratos una plataforma soberana para el transporte inteligente. En su núcleo, proporciona: una infraestructura de confianza para datos de movilidad y sistemas autónomos; plataformas críticas para cartografía en alta definición, telemática, operaciones de flotas, gestión del tráfico y gemelos digitales; y un entorno seguro para el intercambio de datos entre administraciones, industria e investigación.

Como siguiente paso, la iniciativa establecerá despliegues de referencia, entornos regulatorios de prueba (regulatory sandboxes) y centros de ensayo junto a las autoridades de transporte emiratíes, al tiempo que involucrará a socios globales de los sectores automotriz, tecnológico y académico para escalar el ecosistema.

La Nube Soberana de Movilidad permitirá a Space42 liderar el despliegue de aplicaciones, colaborar con los reguladores y fomentar la adopción mediante proyectos piloto, demostraciones y lanzamientos comerciales.

Microsoft y Core42 proporcionarán la base tecnológica soberana utilizando su infraestructura en la región de Emiratos, junto con plataformas de inteligencia artificial y marcos de gobernanza y seguridad de datos para garantizar la residencia y el cumplimiento normativo. Microsoft también aportará formación, experiencia técnica y coinversión para hacer crecer el ecosistema.

La alianza se apoya en colaboraciones previas. En julio de 2025, Space42, Microsoft y Esri lanzaron la Map Africa Initiative para crear un mapa base continental. Además, la plataforma de inteligencia artificial geoespacial de Space42, GIQ, ya está disponible en Microsoft Azure Marketplace.

En este entorno, Space42 ha sido pionera en avances de movilidad autónoma. Desde 2021, su servicio TXAI ha acumulado cerca de 600.000 kilómetros de conducción autónoma y 20.000 viajes de pasajeros sin incidentes. La flota opera actualmente en las islas Saadiyat, Yas, Al Maryah y Al Reem, además del aeropuerto de Abu Dabi. Más allá de los robotaxis, la compañía está construyendo la columna vertebral de la movilidad inteligente mediante cartografía HD, gemelos digitales y operaciones de flotas basadas en inteligencia artificial, trabajando junto a reguladores, inversores y el ámbito académico para alinear la innovación con la seguridad y las mejores prácticas internacionales.