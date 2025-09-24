El Foro de Liderazgo Mohammed bin Rashid perfila el futuro de la innovación digital segura

DUBÁI, 24 de septiembre de 2025 (WAM) – Una sesión titulada «Tecnología y transformaciones digitales en la próxima década», celebrada en el Foro de Liderazgo Mohammed bin Rashid, analizó cómo los Estados y las empresas pueden aprovechar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la computación cuántica y los entornos inmersivos, garantizando al mismo tiempo un crecimiento seguro, inclusivo y centrado en las personas.

Yury Maksimov, cofundador de la Fundación Cyberus y de Positive Technologies, subrayó la necesidad de diseñar sistemas digitales que integren desde el inicio seguridad, confianza y resiliencia. Alertó de que la rápida digitalización ha superado la capacidad de gobernanza y reclamó estándares modulares, pruebas proactivas de los sistemas críticos y plataformas simplificadas y automatizadas, resistentes a errores y ataques.

Al destacar el papel de la inteligencia artificial como catalizador y desafío a la vez, Maksimov señaló que Dubái ejemplifica una adopción responsable de las tecnologías avanzadas, consolidando su posición como modelo global en el equilibrio entre innovación y seguridad. También apuntó al potencial de Dubái para convertirse en un centro regional de ciberseguridad, gracias a su infraestructura avanzada, su liderazgo visionario y su ubicación estratégica.

El debate abordó temas como la resiliencia frente a riesgos sistémicos, la adopción estratégica de tecnologías transformadoras y la innovación con enfoque humano. Se remarcó cómo la transformación digital de Dubái protege a las comunidades al tiempo que refuerza su papel como líder en innovación segura y sostenible.

El Foro de Liderazgo Mohammed bin Rashid reúne a 1.000 líderes del sector público y privado para intercambiar experiencias y avanzar en la visión de Su Alteza el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái, de consolidar a Dubái como la mejor ciudad del mundo.