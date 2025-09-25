Consejo de Medios de EAU: Usar inteligencia artificial para representar símbolos nacionales sin autorización previa vulnera las normas de contenido

ABU DABI, 25 de septiembre de 2025 (WAM) – El Consejo de Medios de Emiratos Árabes Unidos advirtió de que el uso de tecnologías de inteligencia artificial (IA) u otras herramientas modernas para representar símbolos nacionales o figuras públicas sin la autorización oficial previa constituye una clara infracción legal de las normas de contenido mediático.

El organismo alertó de que recurrir a la inteligencia artificial para difundir desinformación, incitar al discurso de odio, difamar, menoscabar la dignidad y la reputación de otros, o atacar los valores y principios de la sociedad, se considera una falta mediática sujeta a lo dispuesto en el Reglamento de Infracciones Mediáticas, que incluye sanciones económicas y administrativas.

El Consejo hizo un llamamiento a todos los usuarios de redes sociales, instituciones de comunicación y creadores de contenido a cumplir plenamente con las leyes y normas aprobadas, al tiempo que mantienen la responsabilidad profesional y ética.