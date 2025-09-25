Maktoum bin Mohammed se reúne con el viceprimer ministro de Vietnam

DUBÁI, 25 de septiembre de 2025 (WAM) – El jeque Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primer vicegobernante de Dubái, viceprimer ministro y ministro de Finanzas, se reunió con Nguyen Hoa Binh, viceprimer ministro permanente de Vietnam, en la Corte del Gobernante de Dubái.

El encuentro refleja los sólidos y crecientes vínculos entre Emiratos Árabes Unidos y Vietnam, que en los últimos años se han ampliado de forma significativa en distintos ámbitos. Ambos dirigentes revisaron los avances logrados desde que, en 2024, los dos países elevaron su relación a Asociación Integral, un hito que abrió nuevas vías de cooperación.

Maktoum bin Mohammed subrayó que Emiratos está decidido a reforzar sus relaciones con Vietnam, un socio con el que comparte una visión de progreso, prosperidad y desarrollo sostenible. Destacó además que el país confía en aprovechar el impulso generado por la Asociación Integral para ampliar la cooperación y abrir nuevas oportunidades tanto para las dos naciones como para la región en general. Durante las conversaciones, las delegaciones exploraron fórmulas para profundizar los lazos en sectores como comercio, turismo, servicios financieros e inversión.

Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1993, Emiratos y Vietnam han ampliado de manera constante su cooperación en áreas que responden a los intereses a largo plazo de ambos pueblos. Vietnam es hoy el mayor socio comercial no petrolero de Emiratos dentro de la ASEAN, con un intercambio que alcanzó los 7.020 millones de dólares en el primer semestre de 2025, un 16,9% más que en el mismo periodo de 2024.

A la reunión asistieron también el jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente de la Autoridad de Aviación Civil de Dubái, presidente de Aeropuertos de Dubái y presidente y consejero delegado de Emirates Airline and Group; Mohammad Abdullah Al Gergawi, ministro de Asuntos de Gabinete; Mohamed bin Hadi Al Hussaini, ministro de Estado para Asuntos Financieros; Omar Sultan Al Olama, ministro de Estado para Inteligencia Artificial, Economía Digital y Aplicaciones de Trabajo Remoto; Mohammed Al Shaibani, director general de la Corte del Gobernante de Dubái; Abdulla Mohammed Al Basti, secretario general del Consejo Ejecutivo de Dubái; Helal Almarri, director general del Departamento de Economía y Turismo de Dubái; y Essa Kazim, gobernador del Dubai International Financial Centre (DIFC).