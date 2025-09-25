El embajador de Emiratos entrega sus credenciales al presidente de El Salvador

SAN SALVADOR, 25 de septiembre de 2025 (WAM) – Salem Alowais, embajador de Emiratos Árabes Unidos en los Estados Unidos Mexicanos, presentó sus credenciales como embajador no residente ante la República de El Salvador a Nayib Bukele, presidente del país centroamericano, en un acto celebrado en el Palacio Nacional.

Alowais transmitió a Bukele los saludos del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y emir de Dubái, y del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, así como sus mejores deseos de progreso y prosperidad para el Gobierno y el pueblo salvadoreño.

Por su parte, Bukele correspondió enviando sus saludos a los dirigentes emiratíes y trasladó sus votos de desarrollo y bienestar para el Gobierno y el pueblo de Emiratos. Asimismo, deseó al embajador éxito en sus funciones para seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales en distintos ámbitos, y aseguró la disposición de su país a brindarle todo el apoyo necesario para facilitar su labor.

Alowais expresó su orgullo por representar a Emiratos en El Salvador y subrayó su compromiso de impulsar las relaciones bilaterales en diversos sectores que contribuyan a consolidar los lazos entre ambos países.

Durante el encuentro, ambas partes analizaron los ámbitos de cooperación entre Emiratos y El Salvador y las vías para desarrollarlos con el fin de atender los intereses y aspiraciones de sus pueblos.