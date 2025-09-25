El Club Acuático de Abu Dabi acoge el campeonato Masters “Swim for Life”

ABU DABI, 25 de septiembre de 2025 (WAM) – El Club Acuático de Abu Dabi ha anunciado que el próximo domingo organizará el campeonato Masters Swim for Life, con la participación de más de 160 nadadores de 15 nacionalidades, en representación de 31 equipos, que competirán en 24 pruebas distintas.

Humaid Al Houti, presidente del Club Acuático de Abu Dabi, confirmó que la entidad está preparada para acoger esta cita de gran relevancia, que precede a la organización y participación en los Juegos Masters de Abu Dabi 2026. Destacó además que el torneo contará con la presencia de destacados nadadores tanto amateurs como profesionales, lo que contribuirá a consolidar a Abu Dabi como un destino de referencia para los deportes acuáticos.

Al Houti explicó que el campeonato irá acompañado de una experiencia comunitaria integral destinada a sensibilizar sobre la importancia de las disciplinas acuáticas.

El programa incluye pruebas en diferentes modalidades y distancias (50, 100 y 200 metros) en estilo libre, espalda, braza, mariposa y relevos combinados.

En cuanto a las categorías, abarcan todas las franjas de edad tanto masculinas como femeninas, desde los 18 años hasta los 51 años en adelante.