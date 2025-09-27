Casi 40.000 licencias de turismo, hostelería y aviación emitidas hasta mediados de septiembre en EAU

ABU DABI, 27 de septiembre de 2025 (WAM) – El número de licencias comerciales en turismo, hostelería, aviación, transporte aéreo, tecnologías de la aviación y soluciones digitales de turismo en Emiratos Árabes Unidos alcanzó las 39.546 a mediados de septiembre de 2025, lo que supone un incremento del 275 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2020, según Abdulla bin Touq Al Marri, ministro de Economía y Turismo y presidente del Consejo de Turismo de Emiratos.

En declaraciones a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM) con motivo del Día Mundial del Turismo 2025, Al Marri atribuyó este crecimiento a las reformas continuas en las normativas de negocios e inversión, que han reforzado el atractivo del país para las empresas y capitales internacionales y han ampliado las oportunidades en sectores vinculados al turismo.

El ministro subrayó que el turismo sigue siendo una prioridad central en la agenda económica de Emiratos como motor de crecimiento sostenible, con nuevas iniciativas en el marco de la Estrategia de Turismo 2031, incluida la sexta campaña “El invierno más agradable del mundo”, que se lanzará en diciembre.

Destacó también los esfuerzos en marcha con socios locales e internacionales para formar a talentos emiratíes en el sector turístico, incentivar la inversión en hostelería, viajes y aviación, y apoyar a empresas emergentes a través de nuevos programas.

En el marco de su proyección hacia África, Emiratos acogerá en octubre la Cumbre de Inversión en Turismo Emiratos–África, como parte de la Future Hospitality Summit, con el objetivo de profundizar en las alianzas bilaterales en turismo, hostelería y aviación.

En cuanto al turismo del Golfo, Al Marri señaló que Emiratos recibió en 2024 a 3,3 millones de visitantes procedentes de países del CCG, lo que representó el 11 por ciento del total de huéspedes en hoteles. Arabia Saudí lideró con 1,9 millones de visitantes (58 por ciento del total del CCG), seguida de Omán con 777.000 (24 por ciento), Kuwait con 381.000 (12 por ciento), Baréin con 123.000 (4 por ciento) y Catar con 93.000 (3 por ciento).

Añadió que la próxima puesta en marcha de un visado turístico unificado del CCG constituye un paso estratégico hacia una mayor integración regional y reforzará el atractivo del Golfo como destino único. Un lanzamiento piloto está previsto para el cuarto trimestre de 2025, antes de su plena implementación en una fase posterior.