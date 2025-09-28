Emiratos lanza en 2025 grandes proyectos de vivienda para reforzar la estabilidad familiar

ABU DABI, 28 de septiembre de 2025 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos ha puesto en marcha desde comienzos de 2025, declarado Año de la Comunidad, una amplia batería de iniciativas de vivienda para ciudadanos destinadas a reforzar la estabilidad familiar y mejorar el nivel de vida.

Los proyectos subrayan el compromiso del Gobierno con la agilización del acceso a ayudas para la vivienda, la diversificación de las fuentes de financiación y la reducción de los tiempos de espera.

El Programa de Vivienda Sheikh Zayed concedió entre enero y el tercer trimestre de 2025 un total de 2.971 autorizaciones de vivienda, valoradas en 2.069,2 millones de dírhams. De ellas, 522 fueron subvenciones ordenadas por el presidente, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, por valor de 355 millones. También se aprobaron 595 préstamos gubernamentales por un total de 246,2 millones, además de 24 ayudas directas por valor de 19 millones y 1.830 autorizaciones de financiación hipotecaria por un total de 1.449 millones de dírhams.

El Ministerio de Energía e Infraestructuras, a través del Programa Sheikh Zayed, lanzó una iniciativa para garantizar financiación a los beneficiarios de préstamos, en especial a los ciudadanos de edad avanzada, con una cobertura de seguro ampliada hasta los 95 años que ofrece una protección financiera a largo plazo para las familias emiratíes.

En Abu Dabi se anunciaron acuerdos para desarrollar 13 nuevas comunidades residenciales con más de 40.000 viviendas y parcelas, por un valor total de 106.000 millones de dírhams. Los planes incluyen la construcción de 25.244 unidades en los próximos cinco años (94.000 millones) y el desarrollo de 14.876 parcelas residenciales (12.000 millones). Entre los proyectos ya en marcha figuran el plan de West Baniyas y el de Yas Canal, con un total de 45.000 viviendas y parcelas que deberán estar terminadas en 2029.

El emirato ha introducido además un subsidio comunitario de 250.000 dírhams, que se deducirá automáticamente con carácter retroactivo del importe total de los préstamos de 1,75 millones de dírhams. Asimismo, amplió los plazos de devolución de los créditos hasta un máximo de 30 años. El Departamento de Municipios y Transporte lanzó, por su parte, el Value Housing Programme para diversificar el mercado inmobiliario del emirato.

Solo en 2025 se han aprobado dos paquetes de ayudas a la vivienda en Abu Dabi por un total de 11.380 millones de dírhams que beneficiarán a 7.218 ciudadanos.

Dubái, por su parte, anunció en enero proyectos de vivienda por valor de 5.400 millones de dírhams, que incluyen 3.004 nuevas unidades. Posteriormente aprobó un paquete adicional de 2.000 millones para más de 1.100 viviendas en Wadi Al-Amardi, Al Aweer, Hatta y Oud Al Muteena. La Mohammed bin Rashid Housing Establishment concedió en el primer semestre 3.027 ayudas por valor de 1.725 millones y, en mayo, firmó un acuerdo para entregar 17.000 viviendas asequibles destinadas a trabajadores de sectores clave.

En Sharjah, en febrero se aprobó un primer lote de 2.000 beneficiarios de concesiones de terrenos, repartidos entre parcelas residenciales y de inversión. En julio se dio luz verde a un nuevo paquete de 335 millones de dírhams para 431 familias en situación de necesidad urgente, con viviendas ya construidas entregadas como subvención total.