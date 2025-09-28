La regata de dhows Arialah, en la categoría de 60 pies, se celebrará el 3 de octubre

ABU DABI, 28 de septiembre de 2025 (WAM) – El Club de Deportes Marinos de Abu Dabi organizará el próximo 3 de octubre la regata de dhows Arialah, en la categoría de 60 pies, bajo el patrocinio del jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra. Se espera la participación de más de 90 embarcaciones.

La competición cubrirá una distancia de 25 millas náuticas y repartirá un total de 4.238.000 dírhams en premios, con dotaciones hasta el puesto número 90.

Los incentivos buscan animar a propietarios, capitanes y marineros a mantener vivas las tradiciones marítimas heredadas de sus antepasados y a salvaguardar el legado náutico de Emiratos, piedra angular de la identidad nacional.

Las regatas de dhows de 60 pies están consideradas la cumbre de la vela tradicional, reconocidas por sus largas distancias, la cuantía de sus premios y la intensidad de sus rivalidades. Con una historia que se remonta a muchos años atrás, la regata de Arialah continúa atrayendo a grandes públicos y aficionados, al tiempo que exhibe las destrezas de algunos de los capitanes y marineros más destacados del país.