Emiratos acogerá en octubre el Foro Legislativo Parlamentario

ABU DABI, 28 de septiembre de 2025 (WAM) – El Consejo Nacional Federal (FNC) celebrará el 7 de octubre en su sede de Abu Dabi la primera edición del Foro Legislativo Parlamentario. El encuentro reunirá a representantes de los consejos legislativos de los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), así como a autoridades locales, organismos jurídicos y judiciales, instituciones académicas de dentro y fuera de Emiratos y directivos de empresas de inteligencia artificial del país.

Se trata del primer foro de este tipo en el ámbito parlamentario y legislativo, concebido como un espacio de diálogo, intercambio de conocimiento e ideas para alcanzar una legislación óptima a través de un itinerario metodológico basado en pasos científicos y prácticos bien fundamentados.

El encuentro reunirá a parlamentarios, expertos y constitucionalistas de distintas escuelas y corrientes de pensamiento. Esta primera edición se centrará en el análisis y debate de las mejores prácticas legislativas en el campo de la inteligencia artificial, con el objetivo de reforzar la cooperación regional e internacional en la elaboración de políticas y marcos normativos relacionados con esta tecnología, destacar las prácticas parlamentarias y legislativas más avanzadas en la materia y abordar los retos que plantea la aplicación efectiva de las leyes sobre IA.

El foro se inaugurará con un discurso de bienvenida de Saqr Ghobash, presidente del FNC, seguido de la intervención de Jasem Mohamed Albudaiwi, secretario general del CCG, quien destacará los esfuerzos conjuntos del Consejo en materia de gobernanza de la inteligencia artificial y expondrá los mecanismos previstos para el futuro.

Posteriormente, Martin Chungong, secretario general de la Unión Interparlamentaria (UIP), presentará un documento sobre la cooperación parlamentaria internacional en la regulación de la inteligencia artificial.