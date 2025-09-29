Los presidentes de Emiratos y Egipto se reúnen en El Cairo para reforzar lazos fraternales y abordar la situación regional

EL CAIRO, 29 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el presidente de la República Árabe de Egipto, Abdel Fattah Al Sisi, mantuvieron conversaciones en El Cairo centradas en el fortalecimiento de los vínculos fraternales y la ampliación de la cooperación bilateral en apoyo a los objetivos de desarrollo de ambos países.

El encuentro, celebrado en el Palacio de Al-Ittihadiya como parte de la visita fraternal de Bin Zayed a Egipto, exploró oportunidades de colaboración en distintos ámbitos, con especial énfasis en los sectores económico, comercial y de desarrollo.

Ambos mandatarios repasaron también varias cuestiones regionales e internacionales de interés común, incluidas las últimas novedades en Oriente Próximo y la importancia de aprovechar el impulso derivado del creciente reconocimiento internacional del Estado de Palestina. En este contexto, reafirmaron que la solución de los dos Estados sigue siendo la única vía viable para lograr una paz justa y duradera, así como para consolidar la seguridad y la estabilidad en beneficio de todos los países y pueblos de la región.

Los dos líderes expresaron además su apoyo a todos los esfuerzos e iniciativas dirigidos a alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza y a lograr una solución permanente a la crisis.

Bin Zayed y Al Sisi subrayaron igualmente la necesidad urgente de reforzar la acción conjunta árabe ante los desafíos sin precedentes que atraviesa la región, con el fin de salvaguardar su seguridad y estabilidad y promover una prosperidad sostenible para sus pueblos.

A la reunión asistió una delegación encabezada por Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohamed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos, así como varios ministros y altos funcionarios.

Al término de su visita fraternal, el presidente emiratí partió de El Cairo, donde fue despedido por Al Sisi en el aeropuerto internacional de la capital egipcia.