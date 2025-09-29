La Fundación Mohamed bin Zayed para la Humanidad y la Fundación Gates llevarán a Abu Dabi el evento global Goalkeepers

ABU DABI, 29 de septiembre de 2025 (WAM) — La Fundación Mohamed bin Zayed para la Humanidad y la Fundación Gates se han aliado para organizar en Abu Dabi una edición de Goalkeepers, el evento insignia que reúne a socios de todo el mundo comprometidos con el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Goalkeepers Abu Dabi se celebrará el 8 de diciembre de 2025 y congregará a una comunidad diversa de innovadores y líderes que desarrollan ideas y proyectos para acelerar los avances hacia los ODS. Será la primera vez que este encuentro se organice en la región de Oriente Medio y Norte de África.

Shamma Khalifa Al Mazrouei, directora general en funciones de la Fundación Mohamed bin Zayed para la Humanidad, señaló: «Goalkeepers Abu Dabi es una ocasión para celebrar el potencial humano y mostrar iniciativas y personas que trabajan para mejorar vidas a gran escala. Al acoger este evento reflejamos tanto el compromiso de nuestra fundación con la inversión en talento y oportunidades como el liderazgo de Emiratos en la construcción de un futuro más saludable y prometedor para todos».

Por su parte, Bill Gates, presidente de la Fundación Gates, declaró: «Estoy entusiasmado con que Goalkeepers llegue a Abu Dabi en diciembre. Nos enorgullece asociarnos con la Fundación Mohamed bin Zayed para la Humanidad, cuyo compromiso con la salud de madres e hijos y con la lucha contra enfermedades infecciosas está salvando millones de vidas. Juntos llevaremos el espíritu de Goalkeepers a Emiratos para acelerar el progreso frente a algunos de los retos más urgentes del mundo».

Goalkeepers fue lanzado en 2017 por la Fundación Gates como una plataforma para inspirar y dinamizar los esfuerzos hacia los ODS, un plan global impulsado por Naciones Unidas en 2015 y adoptado por todos sus Estados miembros, con metas en 17 áreas que abarcan desde la pobreza y la salud hasta el hambre y la educación, con el horizonte de 2030 para construir un mundo más justo, verde y sostenible.

Además del encuentro anual, Goalkeepers publica un informe global, concede premios que reconocen a agentes de cambio y articula una red internacional de líderes que impulsan los ODS desde sus comunidades o ámbitos de acción.

El evento principal de Goalkeepers se celebra cada año en Nueva York, coincidiendo con la Asamblea General de la ONU, e incluye actuaciones en directo, narrativas inspiradoras y debates interactivos. Entre sus ponentes anteriores figuran el presidente francés Emmanuel Macron, la reina Rania de Jordania, la premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai y artistas como Ed Sheeran y Bono. El foro es también un espacio clave para establecer alianzas y compartir conocimientos e ideas.