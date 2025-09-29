Hamdan bin Mohammed aprueba resolución sobre el Sistema de Medición de la Productividad Laboral

DUBÁI, 29 de septiembre de 2025 (WAM) — El jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, viceprimer ministro, ministro de Defensa y presidente del Consejo Ejecutivo de Dubái, ha emitido la Resolución nº (67) de 2025 relativa al Sistema de Medición de la Productividad Laboral.

El sistema se aplicará de manera gradual en los organismos gubernamentales, según determine el Departamento de Recursos Humanos del Gobierno de Dubái (DGHR).

En una primera fase, la productividad se medirá a partir de estándares reconocidos, comparando los servicios prestados con el tamaño de la plantilla, el volumen salarial, las horas efectivas de trabajo y otros datos relevantes. Los resultados se analizarán para diseñar iniciativas que mejoren la eficiencia y la calidad de los servicios. La fase final se centrará en evaluar el propio sistema. Una guía procedimental definirá los detalles y responsabilidades de cada etapa.

La resolución encarga a la Secretaría General del Consejo Ejecutivo identificar, clasificar y actualizar los servicios gubernamentales, en coordinación con entidades como el Departamento de Finanzas, la Autoridad Digital de Dubái y el DGHR, además de proporcionar apoyo técnico y aprobar los datos e indicadores de rendimiento.

El DGHR, por su parte, será responsable de gestionar y supervisar el sistema en colaboración con los organismos competentes. Esto incluye preparar y actualizar la guía procedimental, desarrollar y validar indicadores de productividad, coordinar datos de servicios y desempeño, verificar presupuestos, revisar resultados, recomendar mejoras de eficiencia, supervisar el cumplimiento y elaborar informes para la Secretaría General.

Asimismo, la Autoridad Digital de Dubái deberá ofrecer asesoramiento técnico y apoyo al DGHR en el desarrollo y actualización de la plataforma digital del sistema, las herramientas de análisis de datos y la integración de bases de datos.

Los organismos gubernamentales deberán seguir la guía procedimental y los plazos establecidos para identificar y clasificar sus servicios, aportar datos sobre su plantilla y presupuestos, mejorar la calidad de la atención, optimizar recursos, aplicar iniciativas de productividad, presentar informes al DGHR y ejecutar las recomendaciones para reforzar la eficiencia financiera.

El director general del DGHR, en coordinación con las entidades competentes, emitirá las decisiones necesarias para aplicar esta resolución, que anula cualquier disposición previa que entre en contradicción con ella.

La resolución entra en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.