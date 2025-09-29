Líderes de EAU felicitan al primer ministro de Samoa por prestar juramento constitucional

ABU DABI, 29 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación a Laaulialemalietoa Polataivao Schmidt con motivo de su juramento constitucional como primer ministro del Estado Independiente de Samoa.
Asimismo, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente del Tribunal Presidencial, hicieron llegar mensajes similares al jefe del Gobierno samoano.