La Cumbre de Gobiernos del Mundo y la Asociación de Estados del Caribe firman un acuerdo de asociación

DUBÁI, 30 de septiembre de 2025 (WAM) — La Organización de la Cumbre de Gobiernos del Mundo ha firmado un acuerdo estratégico de asociación con la Asociación de Estados del Caribe (AEC), un nuevo hito en el refuerzo de la cooperación global.

El acuerdo, rubricado en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU) en Nueva York, busca ampliar la presencia de los países latinoamericanos y caribeños en la plataforma de la cumbre y dar a conocer sus experiencias gubernamentales y mejores prácticas a escala internacional. La asociación persigue además fomentar iniciativas conjuntas y crear oportunidades orientadas al futuro que impulsen el diálogo y la cooperación internacionales.

El acuerdo fue firmado por Mohamed Yousef Al Sharhan, director general de la Cumbre de Gobiernos del Mundo, y la embajadora Noemí Espinoza Madrid, secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe. El documento se centra en promover la cooperación en diversos ámbitos, reforzar la representación de los gobiernos latinoamericanos y caribeños en la cumbre, intercambiar conocimientos y buenas prácticas en desarrollo sostenible y colaborar en iniciativas y encuentros de alto nivel tanto en Emiratos como a escala global.

Al Sharhan destacó que la colaboración con la AEC supone un paso decisivo en la misión de la cumbre de impulsar la cooperación internacional y las alianzas globales. “La región del Caribe ocupa un lugar singular en la visión de la Cumbre de Gobiernos del Mundo. Esta asociación abre nuevas oportunidades para que gobiernos de distintos continentes contribuyan activamente a dar forma al futuro, impulsar la innovación y mejorar la calidad de vida de las sociedades en todo el mundo”, afirmó.

Por su parte, la embajadora Espinoza Madrid subrayó la importancia del acuerdo: “La firma de este acuerdo de asociación, que marca oficialmente el inicio de la cooperación entre la AEC y la Cumbre de Gobiernos del Mundo, constituye un hito histórico para el Gran Caribe. Abre un nuevo capítulo de colaboración que fortalecerá los lazos entre nuestras regiones e inspirará soluciones innovadoras a los retos compartidos. La 10ª Conferencia Internacional de Cooperación de la AEC en Dubái será una ocasión sin precedentes para traducir este espíritu de amistad en resultados concretos que beneficien a nuestros pueblos”.

El acuerdo sienta las bases para iniciativas conjuntas que afronten nuevas oportunidades e incorporen la innovación como pilar esencial de la preparación para el futuro. Ambas partes reafirmaron su compromiso de apoyar un diálogo global inclusivo, avanzar en el desarrollo sostenible y amplificar las voces regionales en la escena internacional.

La Cumbre de Gobiernos del Mundo se consolida como plataforma global para anticipar el futuro de la gobernanza, definiendo la agenda de la próxima generación de gobiernos y centrando sus esfuerzos en aprovechar la innovación y la tecnología para crear sociedades más resilientes y sostenibles.