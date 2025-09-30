Etihad Rail lanzará en 2026 su servicio de pasajeros con conexión a 11 ciudades de Emiratos

ABU DABI, 30 de septiembre de 2025 (WAM) — Etihad Rail, la empresa promotora y operadora de la red ferroviaria nacional de Emiratos Árabes Unidos, confirmó que avanza con paso firme hacia el lanzamiento de su servicio de transporte de pasajeros en 2026, en línea con la ambición del país de ofrecer una red ferroviaria integrada, segura y eficiente.

La compañía destacó que la red contribuirá a reforzar la conectividad entre ciudades y comunidades, respondiendo a las necesidades de los usuarios con los más altos estándares internacionales.

En declaraciones a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM) durante la inauguración de la segunda edición de la feria Global Rail 2025, la directora general adjunta de Etihad Rail Mobility, Azza Alsuwaidi, explicó que la empresa está construyendo alianzas estratégicas para garantizar viajes fluidos mediante soluciones integradas de primera y última milla, en cooperación con operadores locales de transporte, municipios y plataformas tecnológicas.

Alsuwaidi precisó que se está desarrollando una experiencia de viaje de clase mundial que combine comodidad, fiabilidad y precios accesibles, con un sistema basado en billetes digitales. Subrayó que la red contará con trayectos completamente separados de las carreteras, lo que aumentará la seguridad al eliminar el riesgo de colisiones.

El servicio de pasajeros ofrecerá horarios fiables y tiempos competitivos: 57 minutos de Abu Dabi a Dubái, 105 minutos de Abu Dabi a Fujairah y 70 minutos de Abu Dabi a Ruwais. Los trenes dispondrán de espacios dedicados para trabajar, leer o descansar, permitiendo a los viajeros elegir cómo aprovechar su trayecto.

Cada convoy estará diseñado para 400 pasajeros, con múltiples viajes diarios que aumentarán la capacidad para transportar individuos, familias y grupos de manera eficiente.

En cuanto a las estaciones, explicó que su planificación es clave para construir una red integrada y accesible. El servicio conectará 11 ciudades y regiones del país, desde Al Sila, en el oeste, hasta Fujairah, en el este, pasando por Ruwais, Al Mirfa, Sharjah, Al Dhaid, Abu Dabi y Dubái.

La directiva reiteró el compromiso de la compañía de cumplir con el plazo de 2026, con la calidad, la seguridad y la fiabilidad como pilares fundamentales en todas las fases de ejecución.

Respecto al proyecto de alta velocidad, detalló que unirá Abu Dabi y Dubái a 350 kilómetros por hora, lo que permitirá cubrir la distancia en apenas 30 minutos. Este plan, añadió, aportará unos 145.000 millones de dirhams al PIB del país en los próximos cincuenta años y reforzará la posición de Emiratos como referente en el sector ferroviario de nueva generación.