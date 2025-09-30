Emiratos, reconocido como una gran potencia regional en comercio e innovación, según el director del ECIPE

ABU DABI, 30 de septiembre de 2025 (WAM)— Hosuk Lee-Makiyama, asesor sénior de Comercio, Tecnología y Asuntos Internacionales y director del Centro Europeo de Economía Política Internacional (ECIPE), afirmó que Emiratos Árabes Unidos es una potencia regional de primer orden, reconocida por su liderazgo en la diversificación económica, el comercio global y la innovación, así como por su papel destacado en los debates internacionales sobre tecnología.

En declaraciones a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM) durante el lanzamiento en Abu Dabi del Aid Foresight Programme, Lee-Makiyama señaló que Emiratos es considerado en muchos aspectos un mediador natural, neutral y de confianza, por lo que no sorprende que el país y la región del CCG estén asumiendo un papel cada vez más relevante en esta iniciativa. Añadió que, como socios clave, Europa y Asia Oriental deben trabajar más estrechamente con la región para lograr cambios tangibles sobre el terreno en los países receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

El experto subrayó la importancia de afrontar las crecientes tensiones en el sistema comercial mundial, marcadas por aranceles, sanciones y fricciones cada vez mayores entre Oriente y Occidente. Explicó que su objetivo al sumarse al programa es aportar ideas sobre cómo debe posicionarse Emiratos en el futuro para cumplir con su papel y relevancia en el ámbito de la AOD.