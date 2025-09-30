Etihad Airways retoma sus vuelos de verano a Zanzíbar

ABU DABI, 30 de septiembre de 2025 (WAM) — Etihad Airways recupera uno de sus destinos más demandados con el relanzamiento de los vuelos estacionales a Zanzíbar, la legendaria isla de las especias del océano Índico.

Entre el 14 de junio y el 6 de septiembre de 2026, la aerolínea operará cuatro vuelos semanales entre Abu Dabi y Zanzíbar, ofreciendo a los viajeros una puerta de entrada a playas bordeadas de palmeras, aguas turquesas y la vibrante cultura suajili.

Zanzíbar se convierte en el trigésimo destino anunciado por Etihad este año, un hito que refuerza la ambiciosa expansión global de la compañía. La decisión de regresar se ha visto facilitada por la ampliación de su red europea, ahora más completa, con múltiples servicios dobles diarios hacia Abu Dabi. Gracias a las conexiones eficientes en ambos sentidos con los principales aeropuertos europeos, Zanzíbar es hoy más accesible que nunca para los viajeros procedentes de Europa y del Golfo. El servicio estacional responde a la fuerte demanda de verano hacia este destino desde ambas regiones y complementa la creciente red global de la aerolínea.

“Zanzíbar es la escapada perfecta para el verano y estamos encantados de reincorporarla a nuestra red en expansión”, declaró Antonoaldo Neves, consejero delegado de Etihad Airways. “Desde sus playas de fama mundial y mercados de especias hasta su rica historia y cultura, Zanzíbar tiene algo para todos. Sabemos que es un destino que nuestros clientes esperaban con ganas y estamos deseando volver a conectarles con este paraíso insular único”.