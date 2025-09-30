Abu Dabi prohíbe la minería de criptomonedas en granjas para promover un uso responsable de la tierra agrícola

ABU DABI, 30 de septiembre de 2025 (WAM) — La Autoridad de Agricultura y Seguridad Alimentaria de Abu Dabi (ADAFSA) reafirmó la prohibición de utilizar tierras agrícolas para la minería de criptomonedas, en línea con sus esfuerzos por concienciar al sector agrario del emirato y garantizar la continuidad de los servicios y apoyos destinados a las explotaciones.

El organismo explicó que esta medida responde a la detección de infracciones en varias granjas que habían destinado su suelo agrícola a la minería de criptodivisas, una práctica ajena a los usos económicos autorizados por la autoridad y contraria al propósito esencial de las explotaciones, limitado exclusivamente a la agricultura y la ganadería según la legislación vigente. Como consecuencia, ADAFSA suspenderá todos los servicios y apoyos a las granjas que incumplan la norma.

La autoridad confirmó que se impondrán sanciones tanto a los propietarios como a los arrendatarios implicados en estas actividades, al considerar que afectan negativamente a la sostenibilidad agrícola y a la bioseguridad.

Para prevenir nuevas infracciones, ADAFSA introdujo sanciones administrativas estrictas: una multa de 100.000 dirhams a los infractores, cantidad que se duplicará en caso de reincidencia. Además, se suspenderán todos los programas de apoyo al propietario, se cortará el suministro eléctrico de la granja, se confiscarán los equipos de minería y se remitirán a las autoridades competentes para emprender acciones legales conforme a la legislación aplicable.

La entidad reiteró su llamamiento a propietarios y trabajadores del campo —tanto en el sector agrícola como en el ganadero— para que se abstengan de realizar actividades ajenas a los usos económicos aprobados. Este tipo de prácticas, insistió, ponen en riesgo la continuidad de los apoyos y entran en conflicto con las políticas de sostenibilidad de ADAFSA, orientadas a erradicar usos indebidos en las explotaciones agrícolas.