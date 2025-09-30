Emirates prohíbe el uso de baterías externas a bordo y endurece sus normas de seguridad

DUBÁI, 30 de septiembre de 2025 (WAM) — A partir de 1 de octubre, quedará prohibido el uso de cualquier tipo de batería externa (power bank) en los vuelos de Emirates. La aerolínea recordó que todos sus aviones disponen de cargadores en los asientos, aunque recomienda a los pasajeros llevar los dispositivos completamente cargados, sobre todo en trayectos de larga duración.

Una power bank es un dispositivo portátil y recargable diseñado para suministrar energía a aparatos electrónicos como teléfonos móviles, tabletas, ordenadores portátiles o cámaras. Los clientes de Emirates podrán seguir llevando una batería externa a bordo bajo condiciones específicas, pero no estará permitido utilizarla en cabina ni para cargar dispositivos ni para recargar la propia batería con la fuente de energía del avión.

Normas de Emirates para el transporte de baterías externas a bordo:

Solo se permitirá portar una batería externa de menos de 100 vatios hora.

No podrán utilizarse para cargar dispositivos personales durante el vuelo.

Tampoco podrán recargarse con la toma de corriente del avión.

Todas las baterías aceptadas deberán mostrar información visible sobre su capacidad.

No podrán colocarse en los compartimentos superiores, sino únicamente en el bolsillo del asiento o en un bolso bajo el asiento delantero.

Sigue vigente la prohibición de transportarlas en el equipaje facturado.

Tras una revisión exhaustiva de seguridad, Emirates ha adoptado esta medida para reducir los riesgos asociados al uso de baterías de litio, cuyo aumento ha provocado en los últimos años un mayor número de incidentes en la industria aérea.

Las nuevas normas de Emirates buscan minimizar riesgos al prohibir su uso durante el vuelo y exigir que se guarden en lugares accesibles de la cabina, lo que permite a la tripulación reaccionar con rapidez y sofocar cualquier conato de incendio en caso de emergencia.

La compañía subrayó que la seguridad es uno de sus valores fundamentales y la base de todas sus operaciones, reiterando su compromiso de mantener y reforzar los estándares de protección de pasajeros y empleados en todo momento.