Emiratos y Tailandia celebran sus primeras consultas consulares para reforzar la cooperación en servicios

ABU DABI, 30 de septiembre de 2025 (WAM) — El Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos acogió la primera ronda de consultas consulares con el Reino de Tailandia en su sede de Abu Dabi. La delegación emiratí estuvo encabezada por Faisal Eissa Lutfi, subsecretario adjunto para Asuntos Consulares, mientras que la tailandesa la presidió Mongkol Pratumkaew, director general del Departamento de Asuntos Consulares del Ministerio de Exteriores de Tailandia.

En la apertura de la reunión, Lutfi transmitió los saludos del viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores emiratí, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, junto con sus mejores deseos para el éxito de las consultas. Subrayó que las relaciones entre Emiratos y Tailandia son de larga trayectoria y avanzan de manera constante, cimentadas en el respeto mutuo y en un compromiso compartido con la cooperación constructiva en diversos ámbitos.

El responsable emiratí destacó además la voluntad del ministerio de fortalecer los lazos bilaterales en línea con la visión de la dirección del país, centrada en promover el desarrollo sostenible, mejorar el bienestar de ambos pueblos y avanzar en los intereses comunes de las dos naciones.

Lutfi señaló que estas consultas representan una oportunidad clave para coordinar esfuerzos, intercambiar experiencias y profundizar en la cooperación, con el objetivo último de garantizar que los servicios consulares sean eficaces, ágiles y de la máxima calidad.

Las conversaciones se centraron en fórmulas para reforzar la cooperación bilateral en asuntos consulares, incluidas medidas para mejorar la prestación de servicios a ciudadanos y residentes en ambos países. Entre ellas figuran los trámites consulares, los procedimientos de viaje y la protección del bienestar de las personas en el extranjero.

También se destacó la importancia de los lazos humanos como pilar de la asociación entre Emiratos y Tailandia. El país asiático sigue siendo un destino preferido para los viajeros emiratíes, mientras que la comunidad tailandesa en Emiratos desempeña un papel relevante en distintos sectores, actuando como puente para el intercambio cultural y humano entre ambas naciones.