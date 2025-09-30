El comercio no petrolero entre Emiratos e Italia alcanzó los 6.000 millones de euros en el primer semestre de 2025, según el comisario de comercio italiano

DUBÁI, 30 de septiembre de 2025 (WAM) — El comisario de Comercio de Italia en Emiratos Árabes Unidos y director de la oficina de la Agencia Italiana de Comercio (ITA) en Dubái, Valerio Soldani, destacó que las relaciones económicas y comerciales entre ambos países atraviesan una etapa muy positiva, reflejada en tasas de crecimiento sin precedentes en el intercambio comercial y en las exportaciones italianas hacia Emiratos.

En declaraciones a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM) durante su participación en la 27ª edición de la feria WETEX (Water, Energy, Technology and Environment Exhibition), Soldani informó de que el comercio no petrolero entre Emiratos e Italia alcanzó unos 6.000 millones de euros en el primer semestre de 2025.

Explicó que en los seis primeros meses las exportaciones italianas crecieron un 19 % respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 4.500 millones de euros. Se prevé que el total de exportaciones supere los 9.000 millones de euros al cierre del año, lo que marcaría un nuevo récord después de los 7.800 millones de euros registrados en 2024.

Añadió que el sector de tecnología industrial está mostrando un rendimiento excepcional, con un crecimiento superior al 23 % este año, consolidándose como uno de los pilares de las exportaciones italianas a Emiratos junto a la joyería y otros sectores. La tecnología industrial representa ya el 26 % del total, superando a ramas como el mobiliario en términos de crecimiento.

Soldani señaló que la participación italiana en WETEX refleja esta tendencia, con la presencia de varias empresas punteras en energías renovables, tratamiento de agua, gestión de residuos y otros ámbitos vinculados a la sostenibilidad, que presentan soluciones innovadoras y diversificadas.

Precisó además que las exportaciones italianas en el sector de energías renovables superaron los 250 millones de euros el año pasado, con una tasa de crecimiento anual de más del 30 %.

El comisario de Comercio subrayó asimismo que más de 600 empresas italianas operan actualmente de forma directa en Emiratos, una cifra que sigue en aumento. Añadió que estas compañías no se centran únicamente en exportar al mercado emiratí, sino que ven en el país una puerta estratégica de acceso a los mercados del Consejo de Cooperación del Golfo, Oriente Próximo, el norte de África e incluso Asia y el sudeste asiático, gracias a los Acuerdos de Asociación Económica Integral (CEPA) suscritos por Emiratos con múltiples mercados internacionales.