Emiratos participa en la reunión del Consejo de Ministros Árabes de Ciberseguridad en Riad

RIAD, 30 de septiembre de 2025 (WAM) — El jefe de Ciberseguridad del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed Hamad Al Kuwaiti, participó en la segunda sesión ordinaria del Consejo de Ministros Árabes de Ciberseguridad, celebrada en la capital saudí. Al encuentro asistieron ministros y altos responsables de ciberseguridad de los Estados miembros de la Liga Árabe, junto con representantes de la Secretaría General del organismo.

La agenda incluyó la adopción de la Estrategia Árabe de Ciberseguridad, la aprobación de la adhesión del consejo al Convenio de Naciones Unidas sobre la Ciberdelincuencia y la incorporación a organizaciones y entidades internacionales clave en la materia. También se revisaron varios documentos de trabajo presentados por países miembros, destinados a impulsar los objetivos estratégicos del consejo de reforzar la cooperación y la solidaridad árabes en ciberseguridad.

La reunión exploró además fórmulas para fortalecer los esfuerzos conjuntos en la región y mejorar la preparación frente a amenazas emergentes, en un contexto de riesgos cibernéticos en rápida evolución y con amplias repercusiones en la seguridad, especialmente por sus consecuencias económicas y sociales. Los debates se centraron también en mecanismos prácticos para intensificar la cooperación y la coordinación, incluido el intercambio de conocimientos para mejorar la capacidad de respuesta y la resiliencia ante emergencias.

Al Kuwaiti subrayó que la participación de Emiratos en este encuentro refleja su compromiso de promover la cooperación regional e internacional en el ámbito de la ciberseguridad y la seguridad en general. Destacó el firme interés del país en avanzar en la acción conjunta árabe en un área crítica, al afirmar que la ciberseguridad se ha convertido en un pilar de las estrategias de defensa destinadas a proteger a las sociedades y recursos árabes.

“Los rápidos cambios que estamos presenciando en los ámbitos geopolítico, económico, de desarrollo y tecnológico ponen de relieve el papel crucial de la ciberseguridad para defender la seguridad colectiva árabe y salvaguardar las economías y activos de nuestras naciones. No es posible construir una economía o una sociedad fuerte sin un marco sólido de ciberseguridad que nos proteja de las crecientes amenazas diarias que afectan a la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de los países árabes”, afirmó.