Emiratos refuerza su papel como centro mundial de comercio y logística en la toma de decisiones marítimas, según el ministro de Energía

DUBÁI, 30 de septiembre de 2025 (WAM) — El World Maritime Day Parallel Event 2025 arrancó en Dubái bajo el lema “Nuestro océano – Nuestra obligación – Nuestra oportunidad”. Organizado por el Ministerio de Energía e Infraestructuras de Emiratos en colaboración con la Organización Marítima Internacional (OMI), el encuentro reúne a altos representantes gubernamentales, líderes internacionales del sector marítimo y expertos de la industria para debatir los principales retos y oportunidades del transporte marítimo mundial.

Durante dos días se celebrarán ponencias y mesas redondas que abordarán cuestiones clave sobre el futuro de los océanos y de las industrias marítimas. El evento incluye además una exposición con las últimas innovaciones e iniciativas en materia de sostenibilidad marítima.

El ministro de Energía e Infraestructuras, Suhail bin Mohamed Al Mazrouei, destacó:

“Con el apoyo y la orientación de nuestro liderazgo, es un honor acoger a líderes, expertos y defensores del sector marítimo de todo el mundo. Su presencia hoy reafirma el compromiso compartido de proteger uno de los recursos más vitales del planeta: los océanos. El lema de este año nos invita a reflexionar sobre el papel que desempeñamos en la protección de los ecosistemas marinos, el fortalecimiento de economías marítimas resilientes y el uso de la innovación para un futuro sostenible, en plena sintonía con la visión marítima de Emiratos”.

Añadió que Emiratos desempeña un papel esencial dentro del ecosistema marítimo global, al actuar como centro mundial de comercio y logística, además de ser un espacio de excelencia en la toma de decisiones, donde se desarrollan estrategias y soluciones avanzadas que garantizan el crecimiento económico con un impacto ambiental mínimo.

Por su parte, el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, agradeció a Emiratos y al ministerio la organización del encuentro:

“Necesitamos su apoyo constante y su compromiso con el trabajo de la OMI, y traducir nuestras acciones en mensajes positivos. Encuentros como este nos permiten intercambiar puntos de vista, compartir preocupaciones y aprender unos de otros. Sigamos alzando la voz de todo lo que hacemos en la OMI y escuchando a las nuevas generaciones sobre lo que debe hacerse”.

El responsable invitó a los participantes a visitar la exposición y conocer de primera mano las innovaciones presentadas.

La cita reúne a destacados ponentes y especialistas de todo el mundo, entre ellos representantes de organismos públicos, organizaciones internacionales, líderes empresariales e instituciones académicas, cuyas aportaciones ofrecen una visión amplia de los desafíos que afronta la industria marítima y de las estrategias prácticas para avanzar en la gestión sostenible de los océanos.

El World Maritime Day Parallel Event se consolida así como una plataforma esencial para mostrar el trabajo de la OMI y reforzar la cooperación internacional en el ámbito marítimo. La edición de 2025 pone de relieve el firme compromiso de Emiratos con la sostenibilidad marítima y la gestión responsable de los océanos en el escenario global.