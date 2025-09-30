El presidente de Emiratos se reúne con el gobernante de Fujairah

ABU DABI, 30 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan recibió en el palacio de Qasr Al Bahr a Hamad bin Mohammed Al Sharqi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Fujairah.

Durante el encuentro, ambas altezas intercambiaron saludos cordiales con los invitados presentes en el majlis y mantuvieron una conversación distendida.

La reunión abordó asimismo diversos asuntos de importancia nacional y cuestiones de interés para los ciudadanos.

Al encuentro asistieron el príncipe heredero de Abu Dabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra; Nahyan bin Zayed Al Nahyan, presidente del patronato de la Fundación Benéfica y Humanitaria Zayed bin Sultan Al Nahyan; el teniente general Saif bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro del Interior; Khalid bin Zayed Al Nahyan, presidente de la Organización Superior Zayed para Personas con Determinación; Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos de Desarrollo y Mártires; Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; Zayed bin Hamdan bin Zayed Al Nahyan; el jeque Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro de Tolerancia y Convivencia; y el jeque Mohamed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente, además de varios jeques, altos cargos del Estado, ciudadanos y otros invitados.