El presidente de Emiratos recibe a la ministra del Interior de Armenia

ABU DABI, 30 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan recibió en el palacio de Qasr Al Bahr a la ministra del Interior de Armenia, Arpine Sargsyan.

La ministra transmitió los saludos del presidente armenio, Vahagn Khachaturyan, junto con sus mejores deseos de prosperidad para Emiratos y de mayores avances en las relaciones bilaterales en apoyo de las aspiraciones de desarrollo compartidas por ambos países.

Por su parte, Al Nahyan pidió a la ministra que hiciera llegar sus saludos al presidente de Armenia y expresó sus mejores deseos para el progreso y la prosperidad continuos del pueblo armenio.

Durante la reunión se repasaron las relaciones entre Emiratos y Armenia, así como las oportunidades de ampliar la cooperación en beneficio de los intereses comunes de las dos naciones.

Al encuentro asistieron varios jeques y altos cargos del Estado.