El presidente de Emiratos recibe a la delegación de la Exposición y Conferencia Global Rail

ABU DABI, 30 de septiembre de 2025 (WAM) — El presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan recibió en el palacio de Qasr Al Bahr a los participantes de la Exposición y Conferencia Global de Ferrocarriles e Infraestructuras de Transporte, que se celebra estos días en el centro ADNEC de Abu Dabi.

Durante el encuentro, Al Nahyan dio la bienvenida a los asistentes y subrayó la importancia del evento como plataforma mundial que reúne a responsables políticos, líderes del sector y expertos para intercambiar conocimientos, explorar ideas y avanzar en el desarrollo ferroviario, al tiempo que se acelera la transición hacia sistemas de transporte más sostenibles e integrados.

La delegación agradeció a Al Nahyan el apoyo de Emiratos en la organización del encuentro y elogió la infraestructura de vanguardia y los sistemas de transporte de primer nivel con los que cuenta el país.

A la reunión asistieron varios jeques y altos cargos del Estado.