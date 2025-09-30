Maktoum bin Mohammed se reúne con el consejero delegado de Robinhood

DUBÁI, 30 de septiembre de 2025 (WAM) — El jeque Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primer vicegobernante de Dubái, viceprimer ministro, ministro de Finanzas y presidente del Dubai International Financial Centre (DIFC), se reunió en su despacho de Nad Al Sheba con Vlad Tenev, consejero delegado y presidente de Robinhood Markets, Inc., una de las principales compañías de servicios financieros del mundo.

Durante el encuentro, el jeque Maktoum subrayó el objetivo estratégico de Dubái y Emiratos de seguir desarrollando su ecosistema financiero, garantizando que se mantenga innovador, resiliente y competitivo a escala global. Ambas partes abordaron formas de reforzar la cooperación aprovechando la sólida infraestructura del país, su entorno favorable a los negocios y sus capacidades tecnológicas. La reunión destacó también el papel de Dubái como plataforma preferente para las firmas financieras internacionales que buscan expandirse en Oriente Próximo, África y otros mercados.

“Dubái y Emiratos están comprometidos con la construcción de alianzas estratégicas con compañías pioneras como Robinhood, que comparten nuestra visión de un sector financiero preparado para el futuro. Gracias a la infraestructura avanzada de Dubái, su marco regulador favorable y la vitalidad de su comunidad financiera, ofrecemos a los innovadores internacionales una puerta de entrada para ampliar su alcance en mercados regionales y emergentes de rápido crecimiento. Estas asociaciones contribuyen al cumplimiento de los objetivos de la Agenda Económica de Dubái D33, que aspira a duplicar el PIB del emirato y situarlo entre los cuatro principales centros financieros mundiales de aquí a 2033”, afirmó.

Fundada en 2013 por Vlad Tenev, Robinhood se ha convertido en un referente global de servicios financieros al ofrecer operaciones e inversiones sin comisiones. Con sede en Menlo Park, California (EE UU), la compañía cuenta con 26,7 millones de clientes con cuentas financiadas y activos en plataforma por valor de 304.000 millones de dólares a 31 de agosto de 2025. En 2024, los ingresos netos totales de Robinhood aumentaron un 58 % interanual, hasta los 2.950 millones de dólares.

En la reunión estuvieron presentes Mohamed bin Hadi Al Hussaini, ministro de Estado de Asuntos Financieros, y Helal Saeed Almarri, director general del Departamento de Economía y Turismo de Dubái.