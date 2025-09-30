Saif bin Zayed se reúne con la ministra del Interior de Armenia y firman un acuerdo sobre el reconocimiento recíproco de carnés de conducir

ABU DABI, 30 de septiembre de 2025 (WAM) — El teniente general Saif bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro del Interior de Emiratos Árabes Unidos, se reunió con la ministra del Interior de Armenia, Arpine Sargsyan, y la delegación que la acompañaba.

Durante el encuentro, ambas partes abordaron el refuerzo de la cooperación en materia de seguridad entre los dos países y exploraron nuevas vías de colaboración en línea con la visión de sus respectivos líderes. Las conversaciones subrayaron también la importancia de los esfuerzos internacionales conjuntos para promover la seguridad comunitaria y combatir el crimen.

En el marco de la visita, Emiratos y Armenia firmaron un memorando de entendimiento sobre el reconocimiento y canje recíproco de carnés de conducir, que permitirá a los titulares de permisos expedidos por cualquiera de los dos países canjearlos sin necesidad de pruebas teóricas o prácticas, facilitando así la movilidad de residentes y visitantes.

Por parte emiratí asistieron a la reunión el mayor general Khalifa Hareb Al Khaili, subsecretario del Ministerio del Interior; el mayor general Mohammed bin Tahnoon Al Nahyan, director general de la Policía de Abu Dabi; el mayor general Salem Al Shamsi, subsecretario adjunto de Recursos y Servicios de Apoyo, además de otros altos cargos ministeriales.

La delegación armenia incluyó al embajador de Armenia en Emiratos, Karen Grigoryan; al secretario de prensa de la ministra y jefe de Comunicación Pública, Narek Sargsyan; al responsable de Protocolo del Departamento de Cooperación Internacional, Artak Harutyunyan; y al jefe del Departamento de Registro, Investigación, Permisos y Licencias, Ararat Tevosyan, entre otros funcionarios.