Emiratos y Bangladés refuerzan la cooperación marítima y la inversión en el puerto de Chittagong

DUBÁI, 30 de septiembre de 2025 (WAM) — El asesor de Transporte Marítimo del Gobierno de Bangladés, M. Sakhawat Hussain, aseguró que la cooperación con Emiratos Árabes Unidos en el sector marítimo registra avances tangibles. Señaló que están en marcha conversaciones con destacadas compañías emiratíes para impulsar la inversión en puertos bangladesíes.

En declaraciones a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM) durante la inauguración del World Maritime Day Parallel Event 2025 en Dubái, Hussain explicó que puertos de Emiratos, incluidos los de Abu Dabi y Dubái, han mostrado interés en invertir en el sector portuario de Bangladés, con especial atención al desarrollo del puerto de Chittagong y a la ampliación de su capacidad operativa.

El asesor subrayó que estas inversiones previstas reflejan la confianza mutua entre ambos países y ponen de relieve la disposición de Emiratos a respaldar la expansión marítima de Bangladés. Precisó además que se han mantenido conversaciones preliminares con varias entidades emiratíes sobre la posible adquisición de un puerto de envergadura y la gestión de sus operaciones, un paso que calificó de decisivo para reforzar la asociación estratégica en el ámbito marítimo.

Hussain destacó que la inversión en curso en el puerto de Chittagong incluye el desarrollo de la terminal AP y la explotación de una terminal de contenedores por parte de DP World, además de una inversión del Banco Mundial de 680 millones de dólares destinada a la construcción de un dique y al dragado del canal. Estos proyectos, previstos para concluir la próxima primavera, consolidarán a Chittagong como uno de los principales nodos marítimos del sur de Asia.

El asesor confirmó asimismo que Bangladés trabaja en estrecha colaboración con países del Golfo, en particular con Emiratos, para ampliar la cooperación marítima. Añadió que el país recibe el apoyo emiratí en las actuales elecciones de la Organización Marítima Internacional (OMI), además de mantener una coordinación constante con organismos internacionales para potenciar las inversiones y desarrollar la infraestructura portuaria.